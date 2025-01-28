У вантажівці поміж секонд-хендом виявили 1,5 тонни нового одягу

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею прикордонники та митники затримали фуру, якою під виглядом секонд-хенду везли новий одяг на суму 2 млн грн.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні ДПСУ, у пункт пропуску «Краківець» прибула вантажівка Volvo, якою керував 62-річний уродженець Закарпаття. Відповідно до документів, він віз вживаний одяг.

Однак під час огляду вантажівки прикордонники спільно з працівниками митниці виявили близько 1,5 тонни нового одягу на загальну суму близько 2 млн грн. Зазвичай такими схемами намагаються скористатися порушники для уникнення сплати митних платежів та зборів.

Контрабандний одяг вилучили (фото ДПСУ)

Зі слів водія, про майже 4,5 тис. одиниць нового одягу різних торгових марок він нібито не знав. Вантаж він забрав у Словаччині та мав розвантажити на Львівщині.

У результаті співробітники митниці склали на порушника протокол про порушення митних правил, а товар вилучили на склад.