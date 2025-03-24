Гроші, які правоохоронці вилучила в затриманих у березні 2025 року

Поліцейські та СБУ викрили брата та сестру, які за 12,5 тис. доларів виготовили документи для незаконного перетину кордону. Пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 24 березня, повідомила, що затримані перебувають під вартою з правом сплатити заставу.

«За інформацією слідства, у березні цього року сестра та брат розробили злочинний план щодо організації переправлення чоловіка через державний кордон. Протиправна схема передбачала виготовлення пакета документів, які надалі надавали йому безперешкодну можливість виїхати за межі України», – йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що затриманому чоловікові 37 років і він є мешканцем Івано-Франківської області. Його 36-річна сестра, яку теж затримали, проживала у Шептицькому.

Правоохоронці затримали брата й сестру. Фото прокуратури

Затриманим повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають під вартою з можливістю сплатити заставу.