Під час риття траншеї відбувся обвал ґрунту з частиною бетонної плити

У вівторок, 31 жовтня, під час копання траншеї у селищі Івано-Франкове на 22-річного чоловіка впала бетонна плита. На місце викликали рятувальників, які вивільнили потерпілого з-під завалу та передали медикам.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, приблизно о 15:30 до них надійшло повідомлення про те, що в селищі Івано-Франкове на людину впала бетонна плита. Як з’ясували рятувальники, під час проведення земляних робіт, а саме риття траншеї глибиною близько двох метрів, відбувся обвал ґрунту з частиною бетонної плити. Під завалом опинився 22-річний чоловік.

Очевидці до прибуття рятувальників намагались самотужки вивільнити чоловіка. Його вивільнили рятувальники та передали медикам «швидкої» – чоловіка з травмами госпіталізовано у лікарню.