55-річний чоловік вирішив скористатися чужим документом, бо свого не отримав

У п’ятницю ввечері, 3 січня, поліцейські на Львівщині виявили 55-річного водія, який їздив за кермом із посвідченням померлого батька. Також у нього були ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Патрулюючи автодорогою М-11 Львів-Шегині, поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2101, що перебував у розшуку. Під час перевірки документів, водій надав посвідчення водія у якому зазначено, що він має 87 років.

«З вигляду він був значно молодшим і це викликало підозру у патрульних. У своїх поясненнях чоловік почав плутатись і зрештою зізнався, що посвідчення водія не його, а померлого батька», – йдеться в повідомленні поліції.

55-річний чоловік вирішив скористатися чужим документом, бо свого не отримав. Окрім того, у чоловіка виявили ознаки наркотичного спʼяніння. Від перевірки він відмовився.

На порушника патрульні винесли постанову за те, що керував транспортним засобом не маючи на це право та склали протокол за керування транспортним засобом з ознаками спʼяніння. На місце події скерували слідчо-оперативну групу.