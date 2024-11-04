Фіктивні шлюби виявили у пунктах пропуску «Краківець-Корчова» та «Грушів-Будомєж»

На кордоні з Польщею у Львівській області прикордонники затримали два фіктивні подружжя – військовозобов’язані чоловіки одружились з жінками з інвалідністю задля втечі за кордон і ухилення від мобілізації.

Як вказано у повідомленні прикордонників, фіктивні шлюби виявили у пунктах пропуску «Краківець-Корчова» та «Грушів-Будомєж». 34-річний уродженець Тернопільщини одружився на 35-річній жінці з Івано-Франківщини, яка має інвалідність ІІ групи. Уночі в пункті пропуску «Краківець» вони спробували перетнути кордон, заявивши, що їдуть до Майорки на постійне проживання. Однак під час спілкування з прикордонниками жінка не змогла відповісти навіть на питання, де проживає її чоловік.

Військовозобов’язані чоловіки одружились з жінками з інвалідністю задля втечі за кордон

Іншу пару викрили в пункті пропуску «Грушів». 33-річний чоловік, одружений з 37-річною жінкою з інвалідністю ІІ групи, намагався виїхати до Варшави, нібито в гості до своєї сестри. Прикордонники з’ясували, що чоловік не знає ані року народження своєї «дружини», ані причини її інвалідності. Обидва шлюби уклали в один день – 22 червня цього року.

Про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України), повідомили до Нацполіції.