Суд визнав лікаря винним за умисне невиконання постанови суду

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок лікарю Болехівської міської лікарні з Прикарпаття Остапу Заплатинському за ігнорування рішення суду та керування автомобілем без водійських прав. Остап Заплатинський був позбавлений водійських прав за п’яну їзду загалом на шість років, однак його зупинили за кермом Nissan sunny біля Моршина на Львівщині. За невиконання рішення суду його покарали штрафом у 17 тис. грн.

За матеріалами справи, Остапа Заплатинського, який працює лікарем приймального відділення КНП «Болехівська ЦМЛ», з червня 2022 року кілька разів зупиняли п’яним за кермом та керування без водійських прав в Одесі та на Львівщині. Востаннє у січні 2024 року Стрийський міськрайонний суд Львівської області за їзду без прав покарав лікаря штрафом у розмірі 40,8 тис. грн та позбавив водійських права керування транспортними засобами на шість років.

Незважаючи на це, 4 жовтня 2024 року Остапа Заплатинського знову зупинили за кермом Nissan sunny на блокпосту у селі Лисовичі Моршинської громади. Проти лікаря відкрили кримінальне провадження за умисне невиконання постанови суду.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і розкаявся. Він пояснив, що сів за кермом без прав через необхідність поїхати на співбесіду щодо роботи та тому, що графік автобусів був обмежений.

Суддя Олександр Писарев визнав лікаря винним в умисному ігноруванні судового рішення що набрало законної сили (ч. 1 ст.382 ККУ) та призначив йому покарання штраф у розмірі 17 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.