Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок самбірчанину, який разом із спільником незаконно переправляв військовозобов’язаних за кордон. Суд визнав його винним у кримінальному правопорушенні, призначивши 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні, уродженець Самбора Валерій Бичик у 2023 році використовував діяльність двох ФОПів, які займались вантажними перевезеннями, а також залучив до схеми свого знайомого з інвалідністю, який може виїздити за кордон. Переправник оформлював ухилянтів водіями ФОПів, вносив у «Шлях», і надалі вони разом із спільником перетинали кордон на авто Mercedes-Benz. Семеро людей успішно втекли за кордон, а одного не пропустили, бо він не зміг пояснити мету поїздки.

Щодо Валерія Бичика порушили кримінальні справи через підробку документів та переправлення ухилянтів за кордон. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Суддя Тетяна Кущ визнала самбірчанина винним у кримінальних правопорушеннях, призначивши 5 років тюрми з позбавленням права працювати на певних посадах, пов’язаних із міжнародним перевезенням протягом року. Однак, суддя звільнила Бичика від відбування основного покарання, встановивши трирічний іспитовий термін. Вирок ще можна оскаржити.