Під час отримання хабаря військового затримали

На Львівщині правоохоронці викрили начальника квартирно-експлуатаційної служби однієї з військових частин на хабарництві. За 8000 доларів військовий обіцяв вплинути на ТЦК та забронювати військовозобов’язаного від мобілізації.

Як вказано у повідомленні спеціалізованої прокуратури у сфери оборони Західного регіону за 25 жовтня, військовий за гроші вирішив допомогти військовозобов’язаному отримати бронювання від мобілізації. 35-річний начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини мав вплинути на колег із ТЦК та впродовж двох тижнів підготувати необхідний пакет документів. Свої послуги оцінив у 8 тисяч доларів США.

Під час отримання хабаря від ухилянта військового затримали. Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабаря для себе за вплив на прийняття рішення посадовцями, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Слідство триває.