21-річного волинянина затримали у Львівській області

На Львівщині правоохоронці затримали 21-річного уродженця Волині, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Його затримали після отримання завдатку від чергового клієнта.

Як інформує Держприкордонслужба та спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, 21-річному уродженцю Волині повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України).

За даними слідства, чоловік за 2200 доларів США обіцяв організувати для військовозобов’язаного перетин кордону поза межами пункту пропуску на Закарпатті. Згідно з планом, волинянин зобов’язувався перевезти чоловіка поближче до кордону із Румунією та вказати шлях.

Волинянина викрили під час отримання ним 5000 гривень авансу, який «клієнт» надіслав йому на банківську картку. Його затримали у Львівській області. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу.