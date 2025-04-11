Організували схему шестеро мешканців Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей

Поліцейські викрили на Львівщині групу із шістьох зловмисників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Вони створювали фіктивні ФОПи, що займалися міжнародними вантажними перевезеннями. Ухилянтів вносили в систему «Шлях» як водіїв, що давало їм можливість втекти за кордон.

Як повідомили в п’ятницю, 11 квітня, у поліції Львівщини, до злочинної групи входили шестеро учасників – мешканці Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей.

«Фігуранти створювали фіктивні ФОПи, які мали право займатися міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями та вносили військовозобов’язаних чоловіків у систему «Шлях», що давало їм можливість виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Виїхавши з країни, фіктивні перевізники назад не повертались, а залишались за кордоном», – йдеться в повідомленні поліції.

Організаторам схеми повідомили підозри

Під час обшуків в організаторів схеми правоохоронці вилучили понад 23 тис. доларів готівки, чорнові записи, засоби зв’язку та інші речові докази.

Затриманим готують підозру в незаконному переправлення через держкордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.