На водія поскаржились мешканці громади, управління транспорту провело перевірку

У Городоцькій громаді Львівщини водій шкільного автобуса сів за кермо у нетверезому стані. Інцидент трапився у середу, 20 вересня. На водія поскаржились самі мешканці за те, що він порушив правила перевезення учнів, після перевірки з’ясувалося, що він у стані сп’яніння.

«Управління транспорту та зв’язку організувало перевірку наведених у зверненнях фактів. До перевірки залучили працівників відділу державного нагляду (контролю) у Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті. В ході перевірки складено акт щодо порушення вимог статті 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» (відсутність дозвільних документів)», – повідомили в ЛОВА.

Під час перевірки також з’ясувалося, що водій у нетверезому стані. На місце викликали інспекторів поліції, які запропонували водію пройти перевірку на алкотестері Drager, однак він відмовився.

Водій відмовився проходити перевірку на алкотестері, але у лікарні підтвердили його стан сп’яніння (фото ЛОВА)

«Водія доставили в один із медичних закладів Львівщини. Висновок лікаря показав 0,98 проміле алкоголю у крові водія. На правопорушника склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп’яніння», – зазначив начальник управління транспорту та звʼязку Львівської ОВА Степан Рудницький.

Нагадаємо, у травні львівські патрульні зупинили шкільний автобус, водій якого не виконав вимоги дорожнього знаку. У салоні були десятеро школярів та дві вчительки, які приїхали до Львова на екскурсію із Тухлі, що за 125 км від Львова. Перевірка водія на Drager показала результат 0,64 проміле. Суд оштрафував водія на 17 тис. грн та позбавив водійських прав.