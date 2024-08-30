Ліквідували канал незаконного перетину кордону, який організував 29-річний уродженець Вінниччини

На Львівщині прикордонники спільно із правоохоронцями затримали організатора схеми незаконного перетину кордону для ухилянтів. ФОП вносив у систему «Шлях» чоловіків, які хотіли виїхати за кордон під час воєнного стану. Свої послуги він оцінював від 5 до 10 тис. доларів.

Як повідомили прикордонники та поліція 30 серпня, вони ліквідували канал незаконного перетину кордону, який організував 28-річний уродженець Вінниччини. Під виглядом здійснення діяльності, пов’язаної з міжнародними перевезеннями, він вносив в систему «Шлях» охочих незаконно покинути територію України. За свої послуги ФОП брав від 5 до 10 тис доларів США. Загалом він вніс у систему «Шлях» 20 осіб, більшість з яких не повернулась в Україну

Прикордонники розповідають про затримання одного з клієнтів цього ФОПа. У липні цього року на кордоні з Польщею оперативники Львівського загону виявили чоловіка призовного віку, який мав намір покинути територію України. З'ясувалося, що він сплатив ділку гроші, щоб той вніс його дані в систему «Шлях». Чоловік прямував як водій мікроавтобуса. Повертатись в Україну, відповідно, він не планував. Тоді, за результатами напрацювань оперативних співробітників 7 прикордонного Карпатського загону, відомості було внесено в ЄРДР.

Організатору схеми повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.