Учасник маршу тисне руку пропагандсторі Марціну Ролі після того, як підпалив прапор УПА

Під час маршу «Зупиніть вторгнення іммігрантів» у Варшаві у неділю, 24 серпня, спалили червоно-чорний прапор, Організувала марш проросійська організація Ґжегожа Брауна «Конфедерація Польської Корони», а прапор приніс Марцін Рола з проросійського онлайн-телебачення Wrealu24. Polsat News розповідає, що одночасно з маршем «Корони» у Варшаві відбулась акція до Дня Незалежності України.

«Це якби я зараз дістав свастику. Це взагалі нічим не відрізняється… Вони виховані в ненависті до Польщі, в релігії бандеризму. Скажіть мені, чи це нормально?», – сказав пропагандист Рола.

Марцін Рола дістав прапор УПА під час свого виступу на мітингу й назвав його нацистським. Він покликав одного з демонстрантів, який закривав своє обличчя, допомогти підпалити стяг. Таку дію присутні зустріли оплесками.

Нагадаємо, що 9 серпня на концерті російськомовного репера Макса Коржа у Варшаві один з прихильників співака приніс на Національний стадіон Польщі червоно-чорний прапор. Згодом він записав вибачення. Адміністрація стадіону у Варшаві засудила демонстрацію символіки, а президент Кароль Навроцький закликав ввести кримінальну відповідальність за демонстрацію символіки ОУН-УПА.

Під час виступу Рола закликав польську владу посилити депортацію. За його словами, українці живуть у Варшаві коштом поляків. Під час промови він називав українців вбивцями польських дітей і матерів.

«У 2022 році Моравецький відкрив кордон і проходили всі, хто хотів. Ті мігранти, які стояли на кордоні з Білоруссю, теж пролізли до Польщі через український кордон», – заявив Рола.

Зазначимо, що Марцін Рола відомим у Польщі своїми ксенофобськими та антивакцинаторськими заявами. Він також підтримував блокаду польсько-українського кордону, яку організувала «Конфедерація», та планував балотуватися до Сейму. Онлайн-телебачення Wrealu24, яке заснував і де працює пропагандист, кілька разів блокував YouTube.

На марші проти мігрантів учасники пройшлись центральними вулицями Варшави й скандували: «Зупиніть масову імміграцію», «Поляки – господарі в Польщі». Також вони несли біло-червоні прапори Польщі.

Одночасно з маршем проти імміграції у Варшаві відбулась акція «Знищіть фашизм в зародку», яку організували «Союз синдикалістів Польщі» та «Робітнича демократія». Під час пікету вони виголошували: «Націоналізм вбиває», «Варшава – місто антифашизму», «Солідарні з іммігрантами». Також учасники акції вшанували хвилиною мовчання загиблих у російсько-українській війні.

Крім цього поблизу Замкової площі Варшави відбулися ще дві акції. Одна з них була на підтримку України, яка відзначала День Незалежності. На іншій акції учасники вимагали «Зупинити українізацію та бандеризацію Польщі». Також учасники мітингу вимагали дозволити ексгумації жертв Волинської трагедії і скандували «Убиті польські матері та діти 80 років вимагають поховання» (польські та українські дослідники у 2025 році вже розпочали проводити ексгумації). Польська поліція повідомила, що всі мітинги були мирними.

Нагадаємо, що лідером «Конфедерації Польської Корони» є проросійський політик Ґжегож Браун, за якого на президентських виборах проголосували 6,34% поляків. Браун до початку 2025 року був членом «Конфедерації», але його виключили з партії після рішення брати участь у виборах («Конфедерація» вже мала офіційного кандидата – Славоміра Менцена). Після президентських виборів «Корона» почала позиціонувати себе як «ідеологічно праву» та закликати прихильників вступати до організації. За словами Брауна, «Корона» братиме участь у наступних парламентських виборах 2027 року та виборах до Європейського парламенту. Зазвичай представники «Корони» найчастіше висловлюються проти України: звинувачують українців у вбивствах під час Волинської трагедії та закликають позбавити їх всіх пільг у Польщі.

Додамо, що Ґжегож Браун відомий антиукраїнськими та антисемітськими провокаціями. Зокрема, він гасив вогнегасником ханукальні свічки у Сеймі, зривав у Європарламенті хвилину мовчання за жертвами Голокосту, зривав українську символіку з польських держустанов, палив прапор ЄС. Європарламент зняв з нього депутатський імунітет і польська прокуратура відкрила справу за сімома звинуваченнями. У липні 2025 року справу Брауна передали до суду.