Урядовців з Росії, Ірану, а також представників низки німецьких політичних партій не запросили на цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутись з 16 по 18 лютого. Про це у суботу, 3 лютого, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на агенцію dpa.

У цьогорічній конференції мають взяти участь близько 50 лідерів країн та 100 міністрів. За словами очільника форуму Крістофа Гойсґена (Christoph Heusgen), президент Росії Владімір Путін заявив, що не готовий вести переговори з урядом України. Крім того, за словами представників урядів Німеччини і США, Іран також не зацікавлений в проведенні перемовин.

Тому від обох цих країн в форумі братимуть представники неурядових організацій, а від Росії – опозиційні політики.

Також на конференцію не запросили представників правої екстремістської партії «Альтернатива для Німеччини» та лівої популістської партії «Союз Сари Ваґенкнехт – здоровий глузд і справедливість».

Мюнхенська конференція з безпеки – щорічна конференція, що проводиться з 1962 року. До 1993 року вона проводилася під егідою Християнсько-соціального союзу, а з 1998 року фінансується урядом Німеччини. У перші 30 років учасниками форуму були військові та політичні лідери держав НАТО. З 1990-х років у конференції беруть участь країни Східної Європи, а також Китай, Індія та Японія.