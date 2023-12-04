Зловмисники підробили шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення для «переконливості»

На Одещині викрили рекетирів, які видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і «вибивали» гроші з потенційних призовників. Про це повідомляє Служба безпеки України у понеділок, 4 грудня.

Вони підробили шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення для «переконливості».

За різні суми «відкупу» фігуранти обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. У разі відмови платити зловмисники погрожували викраденням та фізичною розправою. Відомо про вимагання учасниками банди 20 тис. доларів з місцевого жителя.

Зазначено, що тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.