Затриманому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією

В Ізмаїлі Одеської області затримали місцевого жителя, який планував теракти на замовлення російських спецслужб. Про це у вівторок, 21 жовтня, повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що 27-річний місцевий автомеханік був завербований росіянами під час пошуку «легких заробітків» у телеграм-каналах. Агент намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території портового міста.

«Теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч», – ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ вчасно викрили зловмисника та затримали, коли він закладав вибухівку у квітник поблизу оборонної будівлі.

За наявними даними, російські спецслужбісти планували активувати вибухівку самостійно. Для цього росіяни доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів.

«Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження», – розповіли в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України (незакінчений замах на терористичний акт). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.