На початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України технічно заблокувала роботу Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щоб той не розглянув позови екс-президента Віктора Януковича. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, спецслужба мала діяти превентивно, щоб унеможливити розгляд двох позовів адвокатів Януковича. Тому вона «вчинила декілька заходів».

«І ОАСК не мав доступу до Єдиного реєстру судових рішень, він був технічно відключений до квітня 2022 року», – повідомив Смирнов.

У грудні 2021 року Янукович подав два позови до ОАСК для оскарження свого усунення з посади у 2014 році. В січні 2022-го ОАСК відкрив провадження за позовами Януковича, хоча такі справи підслідні Верховному суду. Як з’ясували журналісти-розслідувачі програми «Схеми», ОАСК на чолі з Павлом Вовком мав допомогти «юридично легалізувати» Януковича у разі захоплення російською армією урядового кварталу в Києві.

У квітні роботу ОАСК було розблоковано рішенням голови Верховного суду Всеволода Князева, каже Смирнов. Після цього ОАСК ухвалив рішення, в якому відмовив Януковичу в позовах.

У грудні 2022 року Верховна Рада ліквідувала ОАСК. Під час воєнного стану судді ухвалювали рішення про мільйонні грошові компенсації суддям і люстрованим чиновникам.