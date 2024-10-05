На Полтавщині під час пожежі загинула родина

В ніч на суботу, 5 жовтня, у селі Слобідка на Полтавщині під час пожежі загинула родина: подружжя та двоє дітей. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Повідомлення про пожежу у селі Слобідка Миргородського району до поліції надійшло близько 02:00. Після того як рятувальники ліквідували пожежу, у помешканні виявили тіла чотирьох людей: чоловіка 1987 року народження, жінки 1993 року народження, дівчинки та хлопчика 2020 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 статті 270 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють причину пожежі, а тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, біля села Піски-Радьківські Харківської області під час лісової пожежі живцем згоріли четверо людей. Пожежа розпочалась на Донеччині, а згодом вогонь перекинувся на Харківщину. Правоохоронці не виключають, що причиною загоряння могли стати російські обстріли.

Також 25 вересня ZAXID.NET повідомляв, що біля житлового будинку в селі Новостав Рівненського району горіла літня кухня. На місці події виявили тіло загиблого 6-річного хлопчика. З’ясувалось, що під час ігор із сірниками дитина підпалила двері підпалив двері господарчої будівлі.