Аварія сталася ввечері між селами Тяпче та Підбережжя

Смертельна ДТП сталася ввечері 22 січня у Долинській громаді. 46-річний водій Skoda наїхав на місцевого мешканця. Від отриманих травм 54-річний чоловік загинув на місці.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 23 січня, аварія сталася близько 18.30 між селами Тяпче та Підбережжя.

Водій легковика був тверезий

«Відомо, що 46-річний керманич Skoda SuperB, місцевий мешканець, вчинив наїзд на чоловіка. Пішохід на неосвітленій ділянці дороги перебував на проїзній частині дороги. В результаті аварії 54-річний місцевий мешканець Підбережжя, від отриманих травм загинув на місці події», – інформують у поліції.

Водій легковика був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.