На Івано-Франківщині прокурори передали конфісковане спецавто для ЗСУ

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони на Івано-Франківщині ініціювали передачу спецавтомобіля для військової частини. Про це , 4 жовтня, повідомили у прес-службі прокуратури.

Як повідомили ZAXID.NET, у червні цього року правоохоронці конфіскували спецтранспорт Avia A31 та Mercedes–Benz під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги.

Слідчі встановили, обидва автомобілі ввезли в Україну в обхід митного законодавства. У подальшому їх хотіли продати. Однак правоохоронці викрили протиправну схему та конфіскували спецтранспорт та Mercedes. Авто вирішили передати на потреби військових. Раніше, 2 жовтня, правоохоронці передали для ЗСУ автомобіль Mercedes–Benz, 4 жовтня– автовежу.

Наразі відомо, що до незаконної схеми ввезення автомобілів причетний житель Прикарпаття, особи інших – слідчі встановлюють.