Землю передали у державну власність

Городенківський районний суд підтримав позов правоохоронців про конфіскацію у громадянки РФ трьох земельних ділянок загальною площею 1,5 га. Землю передали у державну власність.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 11 лютого, росіянка набула у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення у Коломийському районі, однак проігнорувала вимоги земельного законодавства України та упродовж року не відчужила їх.

«Відповідно до законодавства, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права», – зазначили правоохоронці.

Городенківський районний суд підтримав позов прокуратури у повному обсязі. Земельні ділянки конфісковано та передано у власність держави.