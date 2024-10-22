У вівторок, 22 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Загрожує до п’яти років тюрми. Поліція затримала жінку, яка пошкодила могили військових на Личаківському кладовищі. Місто через суд домоглось знесення шестиповерхівки на Варшавській,22. Таке рішення винесли після кількох років розгляду у судах. На мотоциклі потрапив у ДТП і зламав хребет. Львівські нейрохірурги поставили на ноги хлопця-сироту зі Львівщини. Розвиток велоінфраструктури. У Львові розпочали асфальтувати велосипедну доріжку на просп. Чорновола. Контрабандні телефони та жорсткі диски. Техніки майже на 1,5 мільйона гривень виявили прикордонники Львівщини у двох автомобілях на кордоні з Польщею.

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