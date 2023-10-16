Вантажівка зайнялася під час руху і згоріла повністю

У понеділок, 16 жовтня, у місті Пустомити на Львівщині загорілася вантажівка МАN 2000. У результаті тягач згорів повністю.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, автомобіль МАN 2000 загорівся під час руху в Пустомитах. До ліквідації пожежі залучали п’ятьох пожежників та одну одиницю спецтехніки. Рятувальники гасили пожежу близько 10 хвилин, о 11:49 її ліквідували.

У ДСНС уточнили ZAXID.NET, що вантажівка була без причіпа. Врятувати автомобіль не вдалося, він згорів повністю.

Причини пожежі встановлюють фахівці.