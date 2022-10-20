Новий термінал «Риба та морепродукти» на ринку «Шувар» запрацював 20 жовтня

У четвер, 20 жовтня, на оптовому ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові відкрився новий термінал «Риба та морепродукти». Про це повідомив директор ринку «Шувар» Іван Федишин на своїй сторінці у Facebook.

«Шановні покупці, друзі та партнери! Сьогоднішній день розпочинаю із доброї новини – новозбудований термінал "Риба та морепродукти" на ринку "Шувар" уже розпочав роботу! Ми доклали максимум зусиль для того, щоб подбати про комфорт та задоволення потреб навіть найвибагливіших клієнтів ринку», – написав директор ринку.

За словами Івана Федишина, новозбудований термінал «Риба та морепродукти» на «Шуварі» – це дві сучасних галереї, 39 професійних операторів, понад 500 асортиментних позицій риби та морепродуктів, новітнє обладнання, дотримання температурних режимів, доступні ціни та дотримання високих європейських стандартів, а, також, комфортна зона для роздрібних покупців. Директор ринку наголошує, що новий термінал – це «принципово нова якість торгівлі».

План-схема ринку "Шувар"

Що ж до старого «рибного» терміналу, то у керівництва ринку уже є бачення щодо його майбутнього.

«Діючу споруду колишнього рибного терміналу очікує перезапуск та зміна спеціалізації, робота над якими вже розпочалася. Попереду ще низка сюрпризів!», – додав Іван Федишин.