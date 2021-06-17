Внаслідок розгерметизації колеса було травмовано пішохода, який ішов у попутному напрямку

У місті Березне, що у Рівненській області під час руху у вантажного автомобіля «Урал» відбулась розгерметизація колеса внаслідок чого 45-річному чоловікові, який йшов біля вантажівки відірвало руку. За кілька годин він помер у лікарні.

Як пише місцевий сайт «ЧаРівне», інцидент трапився у четвер, 17 червня, близько 16:30. Спочатку повідомлялося, що руху від вантажівки відлетіло колесо, яке потрапило на пішохода.

Під час огляду постраждалого було виявлено, що колесо потрапило в ділянку правої верхньої кінцівки. Також ЗМІ повідомляли і попередній діагноз: травматичну ампутацію правої верхньої кінцівки на рівні нижньої третьої плеча.

Пізніше у місцевій поліції розповіли, що під час руху у вантажівки відбулась розгерметизація колеса, внаслідок чого було травмовано пішохода, який ішов тротуаром у попутному напрямку.

фото Нацполіції

«Медики швидкої діагностували у потерпілого травматичну ампутацію руки та госпіталізували. Попри вжиті реанімаційні заходи врятувати життя 45-річного місцевого жителя не вдалося – від отриманих травм він помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.

За фактом смертельної ДТП за участі пішохода у Березному відкрите кримінальне провадження.