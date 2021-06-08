У селі Обава Мукачівського району внаслідок падіння з дитячого візка загинув 7-місячний хлопчик. Про трагічний випадок у вівторок, 8 червня, повідомило Mukachevo.net, зазначивши, що інцидент стався після того, як батьки залишили немовля на догляд своїй старшій дитині. Інформацію про смерть немовляти ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Нацполіції Закарпаття.

Речниця Нацполіції Закарпаття Анна Дан повідомила, що інцидент стався у понеділок, 7 червня, ввечері. Відомо, що коляску з немовлям батьки залишили вдома на догляд своєї 12-річної доньки, поки відлучились з дому на роботу.

Внаслідок падіння з візка хлопчик отримав травми, на місці події медики констатували смерть. Наразі правоохоронці ще з'ясовують обставини трагічної події.