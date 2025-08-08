На Рівненщині вручили 26 підозр посадовцям та підприємцям за збитки державі на 21 млн грн
Частині підозрюваних вже обрали запобіжні заходи
До теми
У Рівненській області правоохоронці оголосили підозри 26 посадовцям і підприємцям за зловживання у бюджетній сфері. Сума завданих державі збитків становить 21 млн грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в п’ятницю, 8 серпня.
Окрім завданих збитків, правоохоронці виявили у підозрюваних незадекларованого майна на 8 млн грн та неправомірної вигоди на 1,7 млн грн.
За даними слідства, директор одного з навчальних закладів області отримав понад 1,7 млн грн хабаря за фіктивні зарахування на навчання 110 студентів. Він також оформив трудові відносини з 15 викладачами, що дозволило їм ухилитися від мобілізації.
Директор комунального підприємства Рівненської територіальної громади не задекларував майно на понад 8 млн грн.
Керівник державного підприємства НААН ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, чим завдав збитків на 2 млн грн.
Окрім того, підозри отримали:
- начальник відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, посадовець Управління капітального будівництва Рівненської міської ради та службова особа підрядника, які завдали збитки на майже 2 млн грн при будівництві, ремонті, облаштуванні автомобільних доріг та вулиць;
- посадовець Департаменту житлово-комунального господарства Вараської міської ради та підрядники, які заволоділи бюджетними коштами під час ремонту приміщень лікарні та міської ради. Сума завданих збитків сягає понад 500 тис. грн;
- директор комунального підприємства, який водночас є депутатом Вараської міської ради завдав 1,8 млн грн збитків, закупивши за завищеною вартістю медичне обладнання;
- троє місцевих мешканців, які за документами від благодійних фондів контрабандним шляхом ввезли в Україну авто та ухилилися від сплати податків на суму 9 млн грн;
- керівник комунального підприємства Шпанівської територіальної громади – завдав шкоди в розмірі 1,3 млн грн шляхом завищення обсягів наданих послуг на вивезення побутових відходів;
- два директори комунального підприємства Дубенської міської ради – замість повернення коштів до бюджету незаконно використали їх на потреби підприємства. Сума збитків бюджету оцінюється в майже 1 млн грн;
- посадовець регіональної філії ДП «Ліси України», який з двома спільниками організував незаконну рубку лісу на території природно-заповідного фонду, чим завдав збитків на майже 1 млн грн;
- два посадовці державної адміністрації, які неналежно виконали обов’язки при здійсненні технічного нагляду під час ремонтів закладів охорони здоров’я та освіти, що спричинило збитки на понад 1,3 млн грн;
- директор навчального закладу, який оплатив з бюджету 700 тис. грн за товар, який фактично не був поставлений;
- посадовець Дубровицької міської ради, який закупив за завищеними цінами комп’ютерну техніку для навчальних закладів, чим завдав збитків на 250 тис. грн;
- підрядник, який заволодів 200 тис. грн під час проведення ремонтів укриттів в навчальних закладах;
- депутат сільської ради, який не подав декларації за 3 роки;
- два посадовці, які завдали понад пів мільйона збитків інтересам держави, не перевіривши належним чином обсяги виконаних робіт.
Дії підозрюваних кваліфікували за ст. 368-3, ст. 114-1, ст. 366-2, ст. 212-1, ст. 367, ст. 201-4, ст. 212, ст. 191, ст. 366, ст. 358, ст. 246, ст. 364 КК України.
Частині підозрюваних вже обрали запобіжні заходи. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків, додають прокурори.