На Рівненщині викрили схеми зловживань у бюджетній сфері

У Рівненській області правоохоронці оголосили підозри 26 посадовцям і підприємцям за зловживання у бюджетній сфері. Сума завданих державі збитків становить 21 млн грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в п’ятницю, 8 серпня.

Окрім завданих збитків, правоохоронці виявили у підозрюваних незадекларованого майна на 8 млн грн та неправомірної вигоди на 1,7 млн грн.

За даними слідства, директор одного з навчальних закладів області отримав понад 1,7 млн грн хабаря за фіктивні зарахування на навчання 110 студентів. Він також оформив трудові відносини з 15 викладачами, що дозволило їм ухилитися від мобілізації.

Директор комунального підприємства Рівненської територіальної громади не задекларував майно на понад 8 млн грн.

Керівник державного підприємства НААН ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, чим завдав збитків на 2 млн грн.

Окрім того, підозри отримали:

начальник відділу Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, посадовець Управління капітального будівництва Рівненської міської ради та службова особа підрядника, які завдали збитки на майже 2 млн грн при будівництві, ремонті, облаштуванні автомобільних доріг та вулиць;

посадовець Департаменту житлово-комунального господарства Вараської міської ради та підрядники, які заволоділи бюджетними коштами під час ремонту приміщень лікарні та міської ради. Сума завданих збитків сягає понад 500 тис. грн;

директор комунального підприємства, який водночас є депутатом Вараської міської ради завдав 1,8 млн грн збитків, закупивши за завищеною вартістю медичне обладнання;

троє місцевих мешканців, які за документами від благодійних фондів контрабандним шляхом ввезли в Україну авто та ухилилися від сплати податків на суму 9 млн грн;

керівник комунального підприємства Шпанівської територіальної громади – завдав шкоди в розмірі 1,3 млн грн шляхом завищення обсягів наданих послуг на вивезення побутових відходів;

два директори комунального підприємства Дубенської міської ради – замість повернення коштів до бюджету незаконно використали їх на потреби підприємства. Сума збитків бюджету оцінюється в майже 1 млн грн;

посадовець регіональної філії ДП «Ліси України», який з двома спільниками організував незаконну рубку лісу на території природно-заповідного фонду, чим завдав збитків на майже 1 млн грн;

два посадовці державної адміністрації, які неналежно виконали обов’язки при здійсненні технічного нагляду під час ремонтів закладів охорони здоров’я та освіти, що спричинило збитки на понад 1,3 млн грн;

директор навчального закладу, який оплатив з бюджету 700 тис. грн за товар, який фактично не був поставлений;

посадовець Дубровицької міської ради, який закупив за завищеними цінами комп’ютерну техніку для навчальних закладів, чим завдав збитків на 250 тис. грн;

підрядник, який заволодів 200 тис. грн під час проведення ремонтів укриттів в навчальних закладах;

депутат сільської ради, який не подав декларації за 3 роки;

два посадовці, які завдали понад пів мільйона збитків інтересам держави, не перевіривши належним чином обсяги виконаних робіт.

Дії підозрюваних кваліфікували за ст. 368-3, ст. 114-1, ст. 366-2, ст. 212-1, ст. 367, ст. 201-4, ст. 212, ст. 191, ст. 366, ст. 358, ст. 246, ст. 364 КК України.

Частині підозрюваних вже обрали запобіжні заходи. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків, додають прокурори.