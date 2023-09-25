Чоловіка затримали після того, як він отримав мічені купюри від «клієнта»

У Сарнах поліція затримала 24-річного таксиста, який займався сутенерством. Співпрацював від із трьома дівчатами, яких зводив із пасажирами таксі. За скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, 24-річний чоловік через особистих знайомих підшуковував дівчат, які перебували у скрутному матеріальному становищі, і пропонував їм зайнятись проституцією. Клієнтами дівчат були переважно пасажири таксі.

«Чоловік на власному авто відвозив клієнтів в обумовлені місця – заздалегідь орендовані номери в одному із готелів міста чи приватні будинки. Наразі слідчі задокументували три факти втягнення у заняття проституцією осіб віком від 18 до 36 років», – йдеться у повідомленні.

Послуги однієї дівчини за годину коштували від 2,5 до 3 тис. грн за годину. Зловмисник особисто отримував гроші за послуги від клієнтів, частину з яких віддавав дівчатам.

Чоловіка затримали оперативники ще у п'ятницю, 22 вересня, після того, як він отримав гроші. Наразі він перебуває у СІЗО. Також слідчі вручили йому підозру за ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство). Зауважимо, що у разі доведення вини йому загрожує від чотирьох до семи років ув'язнення.