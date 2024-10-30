У Тучині пʼяний водій маршрутки тікав від поліції

Ввечері 28 жовтня жителька села Тучин Рівненського району заявила поліції, що її вдарив нетверезий водій маршрутки. Коли патрульні розшукали автомобіль підозрюваного, він почав від них тікати. Зупинити порушника вдалося орієнтовно за два кілометри завдяки блокуванню дороги.

Як повідомили 30 жовтня у пресслужбі поліції області, інцидент стався у понеділок, 28 жовтня. Близько 20:40 на спецлінію 102 звернулася 34-річна жінка зі скаргами на водія тучинської маршрутки, який нібито наніс їй тілесні ушкодження.



«Вказаний транспортний засіб Mercedes Benz під керуванням 57-річного рівнянина слідчо-оперативна група виявила на вулиці Ювілейній в селі Тучин. Щоправда, водій не мав наміру зупинятися та поїхав у напрямку сусіднього села Садове. Правоохоронці все ж зупинили маршрутку, однак водій знову почав тікати. Зрештою, зупинити порушника вдалося орієнтовно за два кілометри», – інформують поліцейські.

Результат огляду за допомогою алкотестеру показав 0,41 проміле, що удвічі перевищує допустиму норму.

На 57-річного водія склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП, ч. 2 ст. 122-2 КК України. Від керування маршрутним таксі його відсторонили. Крім того, за фактом умисного легкого тілесного ушкодження слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України. Санкція статті передбачає 850 грн штрафу або до року виправних робіт.