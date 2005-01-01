На Самбірщині загинув водій трактора

Трактор рушив під час чіпляння причепа

Нещасний випадок стався у вівторок, 12 червня о 15:45 у с. Корналовичі Самбірського району на Львівщині. Як повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА, водій трактора МТЗ 82, 47-річний мешканець с. Корналовичі, унаслідок нещасного випадку загинув на місці.

За попередньою інформацією, коли чоловік кріпив до трактора причіп, машина рушила назад та травмувала його. Чоловік отримав травми несумісні з життям.

Обставини події встановлюються.