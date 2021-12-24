Сусіди викликали поліцію і швидку допомогу, але медики лише зафіксували смерть чоловіка

У багатоповерхівці на вул. Галицькій у Тернополі виявили мертвим мешканця будинку. Тіло на сходовій клітці ввечері 23 грудня помітила одна із сусідок загиблого, коли поверталася додому. На місце викликали медиків, які після невдалих спроб реанімувати чоловіка констатували смерть. За інформацією правоохоронців, на тілі немає видимих ознак насильства, однак наразі точну причину смерті ще не встановлено.

Про виявленого на вул. Галицькій чоловіка повідомило видання «Тернопіль1». Мешканка будинку розповіли журналістам, що помітила сусіда ввечері, коли поверталася до своєї квартири. Вона викликала на місце медиків, які близько 10 хв намагалися реанімувати чоловіка, однак всі їх спроби були безрезультатними. За словами очевидиці, руки чоловіка були синього кольору.

Смерть чоловіка ZAXID.NET підтвердили у поліції. Після поверхневого огляду поліцейські заявили, що видимих ознак насильницької смерті немає. Попередньо експерти припускають, що чоловік міг пролежати в під'їзді понад годину.

Деталі смерті встановлюватимуть правоохоронці. Але за свідченнями сусідів, смерть чоловіка могло спровокувати зловживання алкоголем. Тернополянин жив сам, батько помер, а мати закордоном. Був неодруженим, дітей не мав. Точний вік чоловіка невідомий, на вигляд йому близько 40 років.

У поліції внесли факт в ЄРДР за ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою природна смерть.