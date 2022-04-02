Затриманий за подвійне вбивство 31-річний мешканець Миколаївщини

У суботу, 2 квітня, львівські поліцейські затримали 31-річного мешканця Миколаївщини, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Прес-служба львівської поліції повідомила, що чоловік перебував у розшуку поліції, а затримання відбулося на вул. Сихівській.

31-річного чоловіка підозрюють у вбивсті двох людей. Коли саме він вчинив злочин та як довго переховувався, у поліції не розголошуюють. Вбивцю спершу розшукували на території Миколаївської області, а зголом подали у держаний розшук.

«Оперативники карного розшуку поліції Львівщини отримали інформацію про те, що розшукуваний може перебувати на території західної України. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили його місцеперебування та сьогодні, 2 квітня, затримали на вулиці Сихівській у Львові», – повідомили у поліції.

Чоловіка затримали та тримають у СІЗО. Зі Львова його передадуть поліцейським Миколаєва.