На Сихові п’яний водій збив електроопору

СуспільствоОльга Гринько, 26 жовтня12900

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На Сихові п’яний водій збив електроопору
фото патрульної поліції Львівщини
П'яний водій збив електроопору

На Сихові п'яний водій на автомобілі Daewoo Lanos в’їхав у електроопору. Подія сталася на вул. Гната Хоткевича близько 12:00.

«Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 12:20. На місці події з’ясувалося, що автомобіль Daewoo Lanos в’їхав в опору. За словами водія, він не впорався з керуванням. Проте, як встановили поліцейські, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння», – повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Львівщини.

Усі фото патрульної поліції Львівщини

Перевірка на приладі драгер показала 1,32 проміле. За кермом перебував 26-річний чоловік. Також в автомобілі був ще один пасажир. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На місці працює поліція. На порушника склали протоколи: за скоєну ДТП (ст. 124 КУпАП) та керування в нетверезому стані (ст. 130 КУпАП).

Нагадаємо, уночі на вул. Новознесенській автомобіль збив електроопору. Через це частково без електропостачання залишилася мешканці вул. Новознесенської та базар на Б. Хмельницького.

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