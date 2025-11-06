Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення

На Сумщині правоохоронці викрили корупційну схему, яку організував військовослужбовець. Ділки привласнили майже 16 млн грн на закупівлях квадрокоптерів для ЗСУ. Про це у четвер, 6 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановили правоохоронці, у червні 2023 року військовослужбовець організував схему розкрадання грошей на закупівлі для ЗСУ. До оборудки він залучив посадовців кількох громад та підконтрольних підприємців.

Ділки підробляли договори, накладні та листи-запити нібито від військової частини для закупівлі квадрокоптерів. На підставі фальшивих документів з чотирьох громад перерахували 15,6 млн грн.

«Фактичної поставки техніки не відбулося. Отримані гроші привласнили та легалізували через фінансові операції», – йдеться у повідомленні.

Учасникам схеми оголосили підозри у розтраті, легалізації незаконно набутого майна, службовому підробленні та свідомому використання підроблених документів. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років. Також їх можуть позбавити права обіймати певні посади строком на три роки. Крім того, суд може конфіскувати майно злочинців.

Нагадаємо, 17 серпня СБУ повідомляла про викриття благодійного фонду, який привласнював 90% внесків для ЗСУ. Волонтери збирали гроші нібито на допомогу для українських військових на фронті, але насправді передавали їм лише 10% від зібраної суми.