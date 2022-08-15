Причини пожежі на території АЗС наразі встановлюютья

На вулиці Січових Стрільців у Чернівцях сталася пожежа на парковці біля автозаправки: горіли три цистерни та вантажний тягач. Внаслідок пожежі травми отримав водій вантажівки, йому надали необхідну допомогу на місці. Площа загорання склала 200 кв. метрів. Причини пожежі наразі встановлюються.

Як повідомляє прес-службі ДСНС Буковини, виклик про пожежу на виїзді з Чернівців рятувальники отримали близько 15:00 понеділка, 15 серпня. Вогонь на парковці помітили працівники АЗС. За даними ДСНС, вогонь охопив три причіпні цистерни та вантажний тягач, площа пожежі склала 200 кв. м. Пожежу загасили за менш ніж годину. У прес-службі ДСНС не уточнюють, чим були наповнені цистерни, які згоріли.

«Вогнеборці о 15:30 локалізували та о 15:49 ліквідували пожежу, врятувавши від полум’я будівлю АЗС. Внаслідок пожежі травмувався водій тягача. Працівники швидкої надали йому допомогу одразу на місці події, від подальшої госпіталізації чоловік відмовився», – йдеться у повідомленні ДСНС.

До гасіння пожежі були залучені 63 рятувальників та 6 одиниць техніки. Наразі причини виникнення загорання встановлюються.