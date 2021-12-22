Колишній чоловік тероризував дружину 10 років

Поліція Тернопільщини оголосила підозру у грабежі та викраденні автомобіля 51-річному мешканцю містечка Шумськ. Як виявилося, чоловік вкрав автомобіль своєї колишньої дружини, з якою розлучився ще десять років тому. Інцидент стався 20 грудня, коли чоловік прийшов до екс-дружини, щоб залагодити конфлікти. Після випитого алкоголю між ними виникла нова сварка, після якої 51-річний чоловік побив та погрожував жінці.

Про підозру 51-річному мешканцю Шумська прес-служба поліції повідомила у середу, 22 грудня. Відомо, що пара розлучилася ще 10 років тому, однак час від часу чоловік навідувався до колишньої дружини під приводом налагодження стосунків. За інформацією правоохоронців, за 10 років від часу розлучення задокументовано 11 фактів домашнього насильства з боку цього чоловіка. 20 грудня він знову прийшов до колишньої, пара спочатку випила алкоголь, а потім під час сварки чоловік знову накинувся на екс-дружину.

«Зі слів потерпілої, колишній прийшов, аби просити пробачення, проте після спільного вживання алкоголю повернувся до звичних для нього методів впливу – погроз і фізичного насилля. Жінка каже, що бив, душив, зірвав з шиї золотий ланцюжок», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Щоб жінка не заявила в поліцію, чоловік забав її мобільний. Конфлікт тривав цілу ніч, а близько п’ятої години ранку, 51-річний мешканець Шумська забрав ключі і викрав авто колишньої.

Як уточнили ZAXID.NET у поліції, вранці жінці вдалося зателефонувати в поліцію і повідомити про знущання свого колишнього чоловіка. Правоохоронці одразу оголосили в розшук чоловіка та викрадений автомобіль. «Нетверезого водія за кермом краденої автівки зупинили поліцейські сектору реагування патрульної поліції на одній з вулиць Шумська. Щодо нього було складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння)», – додають в поліції.

Зловмисника також було затримано в порядку ст. 208 КПК та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством) та частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). За цими статтями слідчі Кременецького районного відділу поліції оголосили йому підозри. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.