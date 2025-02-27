Загиблу знайшли через добу в полі

На Тернопільщині під час спалювання трави загинула 66-річна жінка. Нещасний випадок трапився в Заліщицькій громаді. Про те, що жінки вже понад добу не має вдома, в поліцію повідомила її родичка. Правоохоронці виїхали в громаду і розпочали пошуки потерпілої.

Про зникнення родички на спецлінію поліції 26 лютого близько 22:00 заявила жителька Чортківського району. Вона повідомила, що вже добу не може зв'язатися із жінкою. Також поліцейським вона додала, що родичка напередодні планувала йти в поле, аби спалювати сухостій.

«За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. Під час перевірки території правоохоронці в полі знайшли обгоріле тіло 66-річної жінки. Інших слідів насильницької смерті експерт не виявив», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 27 лютого.

Тіло жінки направили на проведення судово-медичної експертизи. Попередня причина – жінка втратила свідомість і впала, а вогонь спричинив смерть. Що стало точною причиною смерті стане відомо після проведення розтину.

За фактом загибелі жінки в поліції відкрили провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». Наразі триває слідство і поліцейські встановлюють всі обставини цього випадку.