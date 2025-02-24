Чоловік потрапив у розлом криги

На Тернопільському ставі 24 лютого троє людей врятували чоловіка, який провалився під кригу. До медиків постраждалий не звертався, також повідомлення про надзвичайний випадок не надходило і до працівників ДСНС Тернополя. Натомість відео інциденту оприлюднили на Telegram-каналі «Тернопіль». На ньому видно, як чоловік по плечі провалився під кригу. Вибратися йому допомогли ще двоє чоловіків та жінка.

Додамо, що через постійні морози впродовж останніх днів Тернопільський став повністю замерз. За інформацією ДСНС, товщина льоду в деяких місцях становить понад 10 см, проте не скрізь: є ділянки з тонкою кригою, яка тріщить під натиском.

Проте небезпека не заважає сотням тернополян виходити на кригу. Переважно йдеться про рибалок, проте біля центрального пірсу, куди влітку причалюють пароходи, та біля причалу неподалік готелю «Галичина» місцеві жителі облаштували безкоштовні ковзанки. На лід виходять навіть батьки з маленькими дітьми у візочках, також тут катаються на велосипедах, квадроциклах та мопедах.

На лід на став виходять навіть мами з дитячими візочками

В управлінні ДСНС Тернопільщини просять містян не виходити на кригу та не виїжджати на неї транспортом, адже вона може бути неоднорідної товщини, а на посередині озера завжди є сильна тепла течія, яка підмиває кригу.

За даними синоптиків Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, у вівторок та середу в області очікують істотне потепління. Вдень температура повітря прогріється до 9 градусів тепла, тому товщина криги на ставі істотно зменшиться.