Правоохоронці провели обшуки в помешканні тернополянина

На Тернопільщині поліцейські викрили бізнесмена, який за два місяці нелегально вивіз з України 13 військовозобов’язаних чоловіків. Житель Тернополя відкрив фірму з міжнародного перевезення в 2022 році і вносив в систему «Шлях» неправдиві дані, тим самим допоміг втекти ухилянтам. Чоловіку оголосили про підозру і заарештували.

Інформацію про те, що житель Тернополя допомагав військовозобов'язаним тікати з України, повідомили прикордонники Львівщини. Правоохоронці розпочали розслідування, під час якого з’ясували, що підозрюваний ще у серпні 2022 року отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів великогабаритним транспортом. Ліцензія була дійсна впродовж 90 днів.

«За цей час чоловік допоміг втекти з держави тринадцятьом особам. Він шукав охочих виїхати з України через знайомих, вносив їх у відповідну базу другими водіями та, перетнувши кордон, залишав на території Євросоюзу», – повідомив начальник міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Буняк в п’ятницю, 5 липня.

Зібравши достатньо доказів, слідчі провели обшуки за місцем помешкання чоловіка. Там вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та автомобіль Mercedes-Benz. Наразі правоохоронці встановлюють, в яку суму підозрюваний оцінював свої послуги.

Зловмиснику оголосили про підозру відповідно до ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб). Суд обрав тернополянину запобіжний захід – арешт з правом внесення застави у розмірі 240 тис. грн. Слідчі дії тривають. Якщо в суді доведуть його провину, то за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.