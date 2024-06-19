Пропагандистка жила в Козівській громаді

На Тернопільщині викрили росіянку, яка розповсюджувала в інтернеті пропаганду і виправдовувала російську агресію. Жінка переїхала в Тернопільську область після повномасштабного вторгнення й проживала в Козівській громаді. За протиправні дії їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Під час розслідування працівники СБУ і поліцейські встановили, що в центр територіальної громади, місто Козова, після початку повномасштабного військового вторгнення переїхала громадянка Росії. Жінка шукала тимчасовий прихисток, оскільки втікала від війни, і вирішила оселитися на Тернопіллі.

Однак, переселенка почала систематично розповсюджувати в інтернет наративи кремлівської пропаганди.

«Для поширення пропагандистських дописів вона почала використовувала особистий профіль у забороненій російській соціальній мережі. Жінка активно поширювала антиукраїнські дописи, що виправдовували окупацію України та звеличували воєнні злочини загарбників», – повідомили в управлінні СБУ Тернопільщини в середу, 19 червня.

Правоохоронці для всіх дописів призначили спеціальну експертизу. Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдовування та глорифікації військових країни-агресора. «Зокрема, 20 травня 2022 року обвинувачена вподобала і поширила допис користувача: «А давайте все вместе поддержим наших бойцов, которые сейчас ведут борьбу с нацизмом на передовой! За вами вся россия, мужики!», – повідомили в прокуратурі області.

Наразі слідчі СБУ завершили розслідування протиправної діяльності агітатроки і направили до суду обвинувальний акт із доказами її вини. Жінці інкримінують ч. 3 ст. 436-2 КК України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Наразі їй обрано запобіжний захід – домашній арешт. Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.