Працівника підприємства доправили швидкою до найближчої лікарні

Житель Тернопільщини хотів самостійно полагодити конвеєр, а в результаті отримав ампутацію руки. З підприємства, яке розташоване в селі Острів, його оперативно доправили до міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

Чоловікові 43 роки. Він проживає в одному із сіл Тернопільського району й офіційно працює на підприємстві в селі Острів. Того дня постраждалий наглядав за автоматичним процесом, але в один момент конвеєр зупинився. Тоді робітник вирішив самотужки виправити ситуацію.

«У ході перевірки стало відомо, що потерпілий працює офіційно на посаді оператора. У його обов'язки входив нагляд за роботою конвеєра. У якийсь момент машина зупинилася, й оператор вирішив самостійно виправити ситуацію. Саме під час усунення недоліків руку чоловіка затягло в конвеєр», – додали в поліції Тернопільщини.

Чоловік покликав на допомогу, а його співробітники вже викликали швидку допомогу та правоохоронців на підприємство. Медики, які приїхали на виклик, звільнили потерпілого з пастки і діагностували в нього травматичну ампутацію руки. Бригада екстреної допомоги госпіталізувала працівника підприємства в медзаклад, де йому провели термінову операцію. Загрози його життю немає.

На підприємство, де трапилося нещастя, виїжджала слідчо-оперативна група. Факт травмування слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).