У Вінниці затримали 54-річного одесита за спробу переправити ухилянтів за кордон
З кожного військовозобов'язаного затриманий вимагав вісім тис. доларів
У Вінниці правоохоронці затримали жителя Одеської області за спробу переправити за кордон трьох військовозобов’язаних чоловіків. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону та Нацполіції.
За даними слідчих, 54-річний житель Одещини запропонував знайомому організувати перевезення трьох військовозобов’язаних чоловіків за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. З кожного ухилянта організатор схеми вимагав вісім тис. доларів.
«Знайомий, підшукавши ще двох чоловіків призовного віку, нібито виявив бажання скористатися запропонованою послугою, й надалі діяв під контролем правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні Спецпрокуратури.
У п’ятницю, 8 листопада, одесита затримали в одному з готельних комплексів у Вінниці після отримання ним 24 тис. доларів за переправлення ухилянтів.
Затриманому оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на дев’ять років та конфіскація майна. Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 278 тис. грн.
Нагадаємо, на Харківщині викрили голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП, який допоміг 15 військовозобов’язаним виїхати за кордон.