Затриманому загрожує до дев'яти років ув'язнення

У Вінниці правоохоронці затримали жителя Одеської області за спробу переправити за кордон трьох військовозобов’язаних чоловіків. Про це у вівторок, 12 листопада, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону та Нацполіції.

За даними слідчих, 54-річний житель Одещини запропонував знайомому організувати перевезення трьох військовозобов’язаних чоловіків за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. З кожного ухилянта організатор схеми вимагав вісім тис. доларів.

«Знайомий, підшукавши ще двох чоловіків призовного віку, нібито виявив бажання скористатися запропонованою послугою, й надалі діяв під контролем правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні Спецпрокуратури.

У п’ятницю, 8 листопада, одесита затримали в одному з готельних комплексів у Вінниці після отримання ним 24 тис. доларів за переправлення ухилянтів.

Затриманому оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком на дев’ять років та конфіскація майна. Наразі суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 млн 278 тис. грн.

Нагадаємо, на Харківщині викрили голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП, який допоміг 15 військовозобов’язаним виїхати за кордон.