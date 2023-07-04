Андрій Гудима загинув під Бахмутом

У районі Бахмута в Донецькій області загинув львівський ресторатор і художник Андрій Гудима. Про це 4 липня повідомив його брат Юрій Гудима.

Відомо, що він служив у 80-й окремі десантно-штурмовій бригаді. Загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Прощання з воїном відбудеться 6 липня об 11:00 в Гарнізонному храмі апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають Андрія Гудиму на Личаківському кладовищі о 12:00.

Андрій Гудима син народного депутата кількох скликань Олекси Гудими. Він був бренд-шефом львівської мережі ресторанів Open та шеф-кухарем Re:bro. У 2023 році «Видавництво Старого Лева» готує до друку його книгу «69 спецій для серця» у художньому оформленні Світлани Фесенко.