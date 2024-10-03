Аварія сталася ввечері 2 жовтня на трасі сполученням Володимир – Ковель

На Волині пʼяний водій скоїв ДТП, а коли на місце події прибули поліцейські – напав на них із кулаками. Чоловіка затримали й тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомили 3 жовтня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, аварія сталася 2 жовтня близько 22:00 на трасі сполученням Володимир – Ковель. 30-річний водій автомобіля BMW не вибрав безпечної дистанції та врізався у Volkswagen Golf. На місце події прибули поліцейські, які почали оформляти на винуватця адміністративні матеріали, зокрема, за керування у стані сп’яніння.

«Водій почав чинити опір поліцейським і завдав удар одному з правоохоронців. Чоловіка одразу ж затримали та освідували в медзакладі. Результат – 1,55 проміле, що у сім разів перевищує допустиму норму», – повідомили у поліції.

Наразі 30-річний волинянин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесного ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.