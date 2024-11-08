Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з ворогом

Служба безпеки України викрила 30-річного старшого солдата ТЦК на співпраці з росіянами. Підозрюваний передавав ворогу інформацію про дислокацію правоохоронних органів, засоби протиповітряної оборони та інші стратегічні об’єкти на Волині. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомила 8 листопада СБУ.

За даними слідства, військовослужбовець проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК. У вересні 2024 року його дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ. Підозрюваний мав передати йому місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції.

«Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок і фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів в обхід української ППО. Отриману інформацію чоловік направляв своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері», – повідомляє СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з росіянами. Відомо, що 30-річний солдат потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими він підтримував контакт і розділяв антиукраїнські погляди.

Слідчі Служби безпеки України повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.