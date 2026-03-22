Непридатний до військової служби чоловік через Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною свою мобілізацію та зобов’язав звільнити його з військової служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, до суду звернувся мобілізований у грудні 2025 року чоловік. Він розповів, що із 2000 року є непридатним до військової служби та виключеним з військового обліку. Зокрема, відмітка, що він виключений з обліку є у його застосунку «Резерв+». За його словами, 3 грудня 2025 року його силою затримали представники ТЦК та скерували на новий медичний огляд – ВЛК визнала придатним до служби і його мобілізували.

Чоловік заявляє, що огляд проводили поверхнево, не врахували стан його здоров’я, не проводили жодних обстежень чи аналізів. Мобілізований звернувся до суду, щоб скасувати свій призов та звільнитись зі служби.

Представники ТЦК та військової частини просили суд відмовити у задоволенні позову. Представник ТЦК зазначив, що підставою для поновлення позивача на військовому обліку було рішення ВЛК при мобілізаційному пункті. Справу розглянула суддя Оксана Андрусенко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона зазначила, що на момент затримання групою оповіщення позивач не був військовозобов’язаним.

«Відповідач проігнорував ту обставину, що позивач більше не є військовозобов’язаним та, відповідно, не має обов’язку проходити військово-лікарську комісію та не може бути призваний на військову службу під час мобілізації внаслідок того, що він виключений з військового обліку. На переконання суду, після отримання повідомлення від позивача про його виключення з військового з обліку за станом здоров’я, відповідач був зобов’язаний вжити належних заходів для перевірки цієї інформації та врахування її при проведенні подальших мобілізаційних заходів», – вказано у рішенні суду.

Також суддя звернула увагу, що особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися ВЛК районних, міських ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку після обов’язкового обстеження у спеціалізованих закладах охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу. Доказів обстеження позивача у спеціалізованих закладах охорони здоров’я з метою підтвердження або зміни встановленого діагнозу, наявності електронних направлень в ЕСОЗ для проведення додаткових обстежень позивача (як того вимагає пункту 3.3 розділу II Положення №402) суд не отримав.

Суддя зазначила, що позивача незаконно мобілізували на військову службу. Вона повністю задовольнила позов чоловіка, визнала протиправними та скасувала накази про його призов та зарахування до списків особового складу військової частини, яку зобов’язала звільнити його зі служби. Окрім цього у реєстр «Оберіг» мають внести відомості про виключення його з військового обліку, як непридатного до військової служби. Рішення суду ще можна оскаржити.