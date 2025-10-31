Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок військовослужбовцю Тарасу П., який захопив заручників і вимагав звільнення зі служби. Пʼяний обвинувачений прийшов до дітей померлої співмешканки та просив старшу дочку дозволити йому оформити опіку над молодшою. Коли отримав відмову – зачинився з дітьми у квартирі та погрожував підірвати гранату. За скоєне солдату призначили вісім років тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 27 жовтня, інцидент стався вночі 23 січня 2025 року у Луцьку. Обвинувачений, який з листопада 2024-го служив стрільцем-санітаром в одній з військових частин, прийшов до квартири покійної співмешканки. У помешканні перебувала старша донька жінки разом із трьома неповнолітніми – молодшою сестрою, племінницею та другом сімʼї.

Військовий приніс шампанське і змусив дітей його випити, а потім просив старшу дівчину дозволити йому оформити опіку над молодшою сестрою, аби уникнути служби в армії. Почувши відмову, він став поводити себе агресивно, не випускав дітей із квартири, погрожував ножем і гранатою. Діти звʼязалися з бабусею, яка викликала поліцію.

Після кількох годин перемовин зі слідчими військовий погодився вийти з квартири, після чого його затримали. Як зʼясувалося, чоловік раніше звертався до лікаря-психіатра та неодноразово протягом 2001-2023 років перебував на стаціонарному лікуванні.

Тарас П. визнав свою вину, але сказав, що всіх подій тієї ночі не памʼятає, оскільки був пʼяний. У вчиненому щиро розкаявся та просив суворо не карати.

Суддя Катерина Камінська визнала військовослужбовця винним у захопленні заручників (ч. 2 ст. 147 КК України) й призначила вісім років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.