Порушника помітили на трасі сполученням Київ — Ковель — Ягодин

Вранці 3 липня ковельскі патрульні помітили вантажівку Renault Magnum, водій якої створював аварійну ситуацію. Виявилося, що рівень алкоголю у крові порушника перевищував допустиму норму у 14 разів.

Як повідомили у патрульній поліції Волинської області, подія трапилася близько 08:00 на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Правоохоронці помітили вантажівку, що періодично виїжджала на зустрічну смугу руху.

«Автомобіль зупинили шляхом блокування. За кермом перебував 57-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на місці зупинки, результат – 2,95 проміле», – зазначають патрульні.

На водія склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) і постанову за ч.2 ст. 122 (виїзд на зустрічну смугу руху) КУпАП. Чоловіка відсторонили його від керування транспортним засобом і йому загрожує штраф.