ДТП трапилась на вул. Шевченка, поблизу ЖК «Семицвіт»

У Львові водій обласної маршрутки БАЗ наїхав на 46-річного львів’янина, який ішов вул. Шевченка. Внаслідок ДТП пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 16 січня, близько 09:30, на вулиці Шевченка у Львові. За версією слідства, автобус БАЗ, за кермом якого був 67-річний мешканець Новояворівська, наїхав на 46-річного львів’янина, який ішов вулицею. При цьому, як видно з фото, поруч немає пішохідного переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми, його госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від до 3 років позбавлення волі.