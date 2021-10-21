Від удару машина перекинулася, а водій спробував втекти

Ввечері 20 жовтня на вул. Стуса у Львові трапилася ДТП між двома легковиками. Після зіткнення автівок водій KIA врізався в парапет між смугами руху біля трамвайної зупинки «Стадіон «Україна», від удару автомобіль перекинувся. Обох водіїв доставили в лікарню.

ДТП трапилася близько 21:00 між автомобілями Kia Sorento та ВАЗ 21093, повідомили у патрульній поліції. Від удару Kia в’їхала в огорожу між смугами і перекинулась. Водію, 52-річному львів’янину, допомогли вилізти очевидці і затримали його, оскільки він намагався втекти з місця події.

За кермом ВАЗ був 26-річний мешканець Новояворівська.

Обох водіїв доставили в лікарню, повідомили ZAXID.NET у поліції, за попередніми висновками, їхні травми незначні. Медики перевірять їх на стан сп’яніння, оскільки очевидці повідомляли про явні ознаки нетверезого стану.